Пчелари алармират за внос на китайски мед под фалшив етикет

„Рискът от фалшификация при пчелния мед е огромен. За над 48% от меда, който се внася в Европа, има съмнения за проблем с автентичността„, призна Петко Симеонов, председател на сдружение „Биологично пчеларство“ в ефира на БНР.

Той отбеляза, че европейското законодателство е доста назад спрямо използваните технологии за манипулиране – основно се смесват различни модифицирани сиропи на базата на царевица или захарно цвекло, с което могат лесно да бъдат заблудени съвременните методи за анализ.

Той добави, че в България това е голям проблем заради липсата на финансова и техническа възможност да се противодейства на измамите с пчелен мед. Предупреди, че имитиращият продукт няма полезните свойства на пчелния мед, а подбива цените на реалните производители.

Петко Симеонов призна, че в последно време себестойността на продукцията в България се увеличава. Причината са климатичните предизвикателства и сериозното увеличение за осигуровките, както и като цяло на разходите за отглеждане на пчелите.

Намаляват и пчелните семейства. По думите на Симеонов те са около 800 000, но има сериозен проблем при отчитането на действителната картина. Голяма част от пчеларите не си продължават регистрацията и минават в сивия сектор.

Припомняме, че споразумението за търговия с държавите от МЕРКОСУР, което започна да се прилага от 1 май 2026 г., предвижда внос на 45 000 тона мед годишно. Проблемът е, че има съмнения, че вместо мед от държавите от МЕРКОСУР се внася мед от Китай.

„Нямаме инструменти да контролираме този внос от МЕРКОСУР и имаме подозрения. Един от основните производителите на такъв имитиращ продукт е Китай„, отбеляза Петко Симеонов.

От БНР припомнят, че преди месец по инициатива на евродепутата Елена Йончева в Брюксел се проведе мащабна дискусия с участието на представители на ЕК, експерти и производители, за да се обсъдят европейските инструменти за борба с фалшификациите на мед и защитата на европейските пчелари от предстоящия внос на мед от Латинска Америка.