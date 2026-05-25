Премиерът Радев обсъди с Артър Милик предизвикателствата пред сигурността ни

Министър-председателят Румен Радев проведе днес среща в сградата на Министерския съвет с Артър Милик – изпълняващ длъжността помощник държавен секретар по европейските и евразийски въпроси в Държавния департамент на САЩ, който е на посещение в България.

По време на срещата са били обсъдени теми от стратегическото партньорство между България и САЩ, както и предизвикателствата пред сигурността и в социално-икономически план, произтичащи от военните действия в Украйна и в Близкия изток, както и подходите за справяне с тях, съобщават от правителствената информационна служба.

Припомняме, че в петък, по време на парламентарния контрол, министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че към настоящия момент в Министерството на отбраната все още не е постъпила нота от САЩ с искане за удължаване на престоя на американските военни самолети на летище „Васил Левски“ в София. След като такава постъпи, ще бъде извършен всеобхватен анализ с оценка на риска и на заплахите, като това вече е поставено като задача на служба „Военно разузнаване“.

Министър Стоянов добави, че очакват подобен документ или същия ден – на 22 май, или във вторник – 26 май. В зависимост от резултатите от анализа ще бъде и следващата процедура, която ще бъде съобразена с разпоредбите на Закона за преминаването през и пребиването на територията на Република България на съюзническите и чужди въоръжени сили.

Припомняме, че първоначално бившият заместник-министърът на отбраната Милен Керемедчиев информира преди няколко месеца, че на летище „Васил Левски“ в София има 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници. Всички те – на път за Иран.

След това товагашният военен министър Атанас Зафиров обяви, че американските военни самолети, разположени на гражданското летище „Васил Левски“ в София, не са предназначени за участие в текущи или планирани военни операции. Бе подчертано, че самолетите са транспортни, нямат нападателни способности, а разполагането им е разрешено от българските власти след молба на американското посолство в София. Разрешението за преминаване през територията на страната и за престой важи за периода от 17 февруари до 31 май 2026 година. То допуска до 15 самолети и до 500 души обслужващ персонал.