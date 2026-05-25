„Влюбеният дирижабъл“ на Пловдивския театър спечели наградата „Аскеер 2026“ за най-добро представление

„Влюбеният дирижабъл“ по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, на режисьора Диана Добрева и на Драматичен театър „Николай О. Масалитинов“ в Пловдив спечели „Аскеер 2026“ за най-добро представление.

Това бе обявено на тържествена церемония вчера вечерта – на 24 май – Денят на българската духовност, просвета и култура и на славянската писменост – в Театър „Българска армия“. Там фондация „А’Аскеер” връчи за 35 път своите национални награди за постижения в театралното изкуство през изтеклия сезон.

За режисура „Аскеер 2026“ отнесе Зафир Раджаб за „Албион“ от Майк Бартлет в Младежкия театър „Николай Бинев“.

За драматургия „Аскеер 2026“ спечели Елена Телбис за „Слон в стаята“ – представление, което се играе в Театър 199 „Валентин Стойчев“. Тя спечели и още една награда – за водеща женска роля за образа й на Ейда. Телбис си подели „Аскеер 2026“ в тази ключова категория с Кристина Янева – за ролята й на Брета и със Светлана Янчева – за образа й на Клара в „Новата танцувална зала“ от Енда Уолш – Театър 199 „Валентин Стойчев“.

И „Аскеер 2026“ за водеща мъжка роля отива при двама актьори – при Атанас Атанасов за ролята му на палачът и при Ивайло Христов – за образа на Сократ – в „Последната нощ на Сократ“ от Стефан Цанев – Театър 199 „Валентин Стойчев“.

За изгряваща звезда „Аскеер 2026“ отиде при Теодор Кисьов за ролите му на Патси в „Новата танцувална зала“ от Енда Уолш – Театър 199 „Валентин Стойчев“ и на актьор в „Трябва и някакво действие, Хамлете“, ателие – спектакъл върху текстове на Боян Крачолов – Театрална работилница „Сфумато“.

За поддържаща женска роля „Аскеер 2026„ бе връчен на Мария Сотирова за превъплъщението й в Биргит Хофман в „Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор – Драматичен театър „Николай О. Масалитинов“ – Пловдив.

Алексей Кожухаров бе удостоен с „Аскеер 2026“ за поддържаща мъжка роля за образа на ХАНС в „Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор – Драматичен театър „Николай О. Масалитинов“ – Пловдив

Никол Трендафилова отнесе „Аскеер 2026“ за сценография за работата си по „Слугините“ от Жан Жьоне – Драматично-куклен театър – Враца и „Трейнспотинг“ по Ървин Уелш – Малък градски театър „Зад канала“.

За костюмография наградата отиде при Марина Райчинова за „Сън в лятна нощ“ от Уилям Шекспир – Младежки театър „Николай Бинев“.

За театрална музика с „Аскеер 2026“ бе удостоена Петя Диманова за „Сън в лятна нощ“ от Уилям Шекспир – Младежки театър „Николай Бинев“

„Аскеер 2026“ за моноспектакъл отиде при „Трима крале“ от Стефан Бересфорд, режисьор Юлиян Петров, костюми Рая Пеева, с участието на Явор Бахаров, продуцент ЯБ ФИЛМС, постановка в Театър „Възраждане“.

Тази година „АКАДЕМИЯ АСКЕЕР“ удостои с почетен „Аскеер“ актрисата Мария Стефанова. За цялостен принос към театралното изкуство „Аскеер 2026“ бе връчен на сценографа Младен Младенов, а „Аскеер“ за творческа чест и принос към фондация „А’АСКЕЕР” и Театър „Българска армия“ бе присъден на двама души – на актьора Милен Миланов и на сценографа Нина Пашова.