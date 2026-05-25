„Прогресивна България“ иска нов главен прокурор до края на годината, вместо процедурата да се отлага до 2027 г.

Управляващото мнозинство настоява Висшият съдебен съвет (ВСС) да представи график с възможните дати за избор на новите членове от професионалната квота. Депутатът от „Прогресивна България“ Димитър Петров подчерта, целта е до края на годината да бъдат избрани нов състав на ВСС и нов главен прокурор, вместо процедурата да се отлага до март 2027 година.

Изказването му в ефира на „Би Ти Ви“ идва след среща между правосъдния министър Николай Найденов и представители на ВСС, на която магистратите са заявили, че изборите за професионалната квота вероятно ще приключат едва през втората половина на октомври. Това означава, че нов главен прокурор може да бъде назначен най-рано през февруари или март догодина.

Петров обясни, че „Прогресивна България“ ще предложи правила за избор на парламентарната квота във ВСС, така че избраните членове да бъдат политически независими. Той обаче изрази съмнения към идеята на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ за „обществена квота“, тъй като според него тя нарушава равнопоставеността, като дава предимство на определени професионални организации.

Въпреки различията, Петров очаква подкрепа от опозиционните партии за реформата във ВСС, тъй като имат сходни виждания за съдебната система. Той не изключи и възможност за подкрепа от ГЕРБ, макар „Прогресивна България“ да не планират преговори с тях.

Депутатът подчерта още, че новият ВСС трябва ясно да се разграничи от фигури, свързвани с бившия временен главен прокурор Борислав Сарафов. Според него в съдебната система има хора, които трябва да бъдат отстранени, особено сред близките до Сарафов.

По отношение на Комисията за противодействие на корупцията, Петров заяви, че управляващите имат план за реформирането ѝ, като разследващите ѝ функции трябва да бъдат под контрола на прокуратурата.