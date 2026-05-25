Цените на петрола падат на фона на новините за мирно споразумение между Техеран и Вашингтон. Според медийни съобщения страните са готови да удължат прекратяването на огъня с два месеца и почти са се споразумели за меморандум по други въпроси. Цената на суровия петрол Brent падна с 6% тази сутрин, достигайки най-ниското си ниво от две седмици. Юлските фючърси в момента се търгуват около 99 долара за барел на лондонската борса ICE.

Според The ​​New York Times, САЩ и Иран са се споразумели да запазят Ормузкия проток отворен. Вашингтон от своя страна ще размрази иранските активи в чужбина, а Техеран може да изтегли или да се освободи от високообогатения си уран. Иранските власти обаче не вярват, че са близо до подписване на каквито и да е споразумения със САЩ. Това заяви говорителят на Министерството на външните работи на Ислямската република Исмаил Багаей. Чуждестранните медии отбелязват, че мирното споразумение може да се забави по няколко причини.

До началото на седмицата рамковото споразумение с Иран е било завършено на 95%,

съобщиха представители на Белия дом пред Fox News. Според тях обаче преговарящите все още обсъждат формулировката на меморандума. Това се отнася до контрола над Ормузкия проток и запасите от обогатен уран на Иран, които администрацията на Тръмп нарича „ядрен прах“. Принципът „няма прах, няма пари“ действа в момента в преговорите, отбелязаха източниците на тв канала. С други думи, ако Вашингтон не получи суровини от Техеран, САЩ няма да облекчат санкциите срещу Ислямската република. Белият дом няма намерение да отстъпва и да приема лоша сделка, така че споразумението няма да бъде подписано днес или утре, цитира Fox News представители на администрацията на Тръмп. Засега президентът на САЩ дава на иранските власти от пет до седем дни, за да финализират сделката.

Източници на CNN също дават на документа поне няколко дни за финализиране.

Всичко зависи от това колко бързо Техеран ще отговори на някои от исканията на Вашингтон. След като бъдат постигнати всички споразумения, страните искат да подпишат документа на церемония лично, съобщава тв каналът. Може да последва нов кръг от преговори за следващия етап от сделката.

Една от основните причини преговорите да се проточат

е потайният характер на аятолах Моджтаба Хаменей,

съобщава CBS News, позовавайки се на американско разузнаване. Според източници, ударите на Пентагона в началото на конфликта са принудили служители на режима да се крият в силно укрепени бункери. Те не са виждали дневна светлина от седмици и общуват помежду си само когато е абсолютно необходимо. Върховният лидер, междувременно, предприема най-предпазливите мерки от всички, криейки се на неразкрито място. Дори висши служители не знаят местонахождението му и не могат да се свържат директно с него. Съобщенията до него са замислени да се предават чрез сложна мрежа от куриери. А когато САЩ изпращат допълнителни подробности за мирното споразумение, отговорът от иранското ръководство отнема доста време. Върховният лидер обаче вече се е съгласил с основните разпоредби на меморандума. Той също така е предал на подчинените си инструкции кои въпроси могат и кои не могат да бъдат обсъждани по време на преговорите, заключава CBS.