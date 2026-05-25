Нетната печалба на OTP Group расте до 845 млн. евро през първото тримесечие

OTP Group започна 2026 г. със силно представяне в банковата дейност. Печалбата след данъчно облагане възлиза на 324 милиарда унгарски форинта / 845 милиона евро през първото тримесечие, което представлява ръст от 9% на годишна база.

OTP Group е една от водещите и най-бързо развиващи се независими финансови групи в Централна и Източна Европа и Централна Азия. Групата предоставя универсални финансови услуги, които покриват всички сектори на банковия и финансов пазар.

Отчетената консолидирана печалба след данъчно облагане възлиза на 177 милиарда унгарски форинта / 461 милиона евро.

Общите приходи нарастват с 9% на годишна база, водени от увеличението на нетния лихвен доход, което отразява както продължаващото динамично разширяване на бизнес обемите, така и подобрението на нетния лихвен марж, отбелязват от ОТР.

Благоприятното развитие на маржа през първото тримесечие е частично обусловено от подобренията на тримесечна база в няколко ключови пазара, включително дъщерните дружества в еврозоната и Узбекистан.

Оперативните разходи се увеличават с 13% на годишна база, или със 17% при корекция за валутни ефекти.

Ръстът е основно свързан с инфлацията на заплатите, по-високите амортизации, произтичащи от инвестиции в ИТ, както и разширяването на ИТ инфраструктурата, както и разходи за софтуер и маркетинг. Въпреки това съотношението разходи–приходи остава умерено на ниво 42,3 на сто.

Кредитната динамика остава силна.

Консолидираните обслужвани клиентски кредити (Фаза 1+2) нарастват с над 3% през първото тримесечие и с 16% на годишна база (при корекция за валутни ефекти).

Жилищното ипотечно кредитиране продължава да бъде открояващ се сегмент през първото тримесечие, с ръст от 6% на тримесечна база на ниво група и увеличение от 10% в OTP Core, подкрепено от програмата „Home Start“ в Унгария.

Потребителските кредити и корпоративните кредити също продължават да нарастват.

Клиентските депозити нарастват с 3% на тримесечна база

и с 11% на годишна база при корекция за валутни ефекти.

Въз основа на постигнатите резултати, ръководството на ОТР не счита за необходимо да преразглежда насоките си за представянето на Групата през 2026 година.

OTP Group оперира в България чрез „Банка ДСК“, която е една от най-големите и утвърдени финансови институции в България. Чрез ДСК и специализираните си дъщерни дружества, OTP Group предлага пълен спектър от финансови решения, включително корпоративно банкиране и специализиран лизинг.