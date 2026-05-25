Близо 4000 евро могат да получат пострадалите при наводненията в Севлиево

Пострадалите от наводненията в района на Севлиево могат да разчитат на минимум три вида социална помощ, като максималният размер на подпомагането достига близо 4000 евро. Това обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на брифинг край Севлиево след бедствието, цитирана от БТА.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви две прогнози – според оптимистичната до края на деня жителите на Севлиево ще имат вода, а песимистичната – в средата на утрешния ден. Той и колегите му – министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски – инспектираха на място напредъка по възстановяването на авариралия западен водопроводен клон за Севлиево.

Социалният министър добави, че в града вече са извършени 110 обхода на домовете на пострадали хора, като се правят описи и оценки на щетите. Ефремова отбеляза и че помощите могат да бъдат отпуснати в спешен порядък след одобряване на необходимите документи. Тя обясни, че подпомагането включва еднократна помощ в размер на 1171 евро, допълнителна помощ от около 1500 евро, както и до 1300 евро за подмяна на унищожени електроуреди чрез фонд „Социална закрила“.

Министър Ефремова увери, че средствата са осигурени в държавния бюджет и ще се изплащат в кратки срокове. Тя добави и че екипи на социалното министерство работят на терен още от първия момент след бедствието. Социалните работници са се включили в дейностите по разчистване, а в момента започва организацията за предоставяне на мерките за подпомагане на засегнатите домакинства.

По думите на социалния министър във ведомството й има разработени мерки, свързани с наемането на безработни лица за дейности по почистване и превенция при подобни ситуации. Предстои тези действия да бъдат координирани с областните управители, за да се прецени къде има необходимост от допълнителен човешки ресурс.