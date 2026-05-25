Военна техника ще се придвижва из страната заради учение на НАТО

Предстои придвижване на личен състав и военна техника по републиканската пътна и железопътната мрежа в периода от 26 май до 13 юни 2026 г. заради участието на Сухопътните войски на България, Румъния, САЩ и Турция, както и на Многонационалната бойна група на НАТО, в предстоящото тактическо учение с бойни стрелби „Ответен удар 26“ („STRIKE BACK 26“), което ще се проведе на Учебен полигон „Корен“ край Хасково, съобщиха от Министерството на отбраната.

Формированията от ротационния контингент на Сухопътните войски на САЩ и Многонационалната бойна група на НАТО в България ще се придвижват от Учебен полигон „Ново село“ до Учебен полигон „Корен“ на 31 май и 1 юни.

Представителите на въоръжените сили на Турция и Румъния ще се придвижат от граничните пунктове до Учебен полигон „Корен“ на 1 юни.

Колоните с автомобилна техника ще бъдат ескортирани от представители на Служба „Военна полиция“.

