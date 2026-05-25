ЗАД „Алианц България“ изплаща дивидент от по 1.33 евро на акционерите си за 2025 г.

Общото събрание на акционерите на ЗАД „Алианц България“ АД, проведено на 12 май, е взело решение за разпределяне на дивидент от печалбата за 2025 г., която е в размер на 17 602 827.04 EUR (34 428 137.21 лева), съобщиха от дружеството.

Сумата от 9 633 764.56 EUR (18 842 005.74 лева) ще бъде изплатена на притежателите на акции на ЗАД „Алианц България“ АД.

Останалите 7 969 062.48 EUR (15 586 131.47 лева) ще бъдат отнесени във фонд „Неразпределена печалба“ на застрахователното дружество.

Дивидентите ще се изплащат по емисия акции, регистрирана по партидата на ЗАД „Алианц България“ АД в „Централен депозитар“ АД под ISIN BG1100042065. Размерът на дивидента за една притежавана акция от капитала е 1.33 EUR (2.60 лева).

Обръщаме внимание на акционерите физически лица, че

Съгласно Закон за данъците върху доходите на физическите лица,

доходът от дивиденти на акционерите физически лица е облагам със ставка от 5%

върху брутната сума на дължимия дивидент, отбелязват от застрахователното дружество.

Всеки акционер трябва да предостави Искане за изплащане на дивидент с информация за банкова сметка за получаване на дължимия дивидент по удобен за него начин:

– на имейл адрес: [email protected]

– лично в деловодството на ЗАД „Алианц България“ на адрес: гр. София, ул. „Сребърна“ 16.