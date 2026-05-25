Световната търговия с LNG пада до най-ниското си ниво от септември 2023 г.

Прекъсванията на доставките от Катар и ОАЕ продължават да оказват влияние върху световната търговия с втечнен природен газ (LNG), според майския доклад на Форума на страните износителки на газ (GECF). През април 2026 г. цифрата е спаднала с 10% на годишна база до 31.5 милиона тона – ниво, регистрирано последно през септември 2023 година.

Според организацията, азиатският пазар е понесъл най-големи щети: регионалният внос там е спаднал с 13%, приближавайки се до нивото от април 2020 година. В Европа спадът е бил по-умерен (-7.5% на годишна база). Организацията отбелязва, че страните от ЕС са продължили да получават LNG от САЩ и са били по-малко зависими от доставките от Катар и ОАЕ.

Както е отбелязано в скорошен доклад на базирания в САЩ Институт за енергийна икономика и финансов анализ (IEEFA), зависимостта на европейските страни от доставките на втечнен природен газ (LNG) нараства на фона на продължаващата енергийна криза. Институтът прогнозира, че Съединените щати ще се превърнат в най-големия износител на втечнен природен газ (LNG) в света тази година, изпреварвайки Норвегия. Същевременно ЕС също увеличи покупките си на руски газ: през първото тримесечие на 2026 г. вносът нарасна с 16% в сравнение със същия период на 2025 година.

Няколко танкера за петрол и втечнен природен газ преминаха през Ормузкия проток

През последните дни през Ормузкия проток преминаха най-малко три танкера за втечнен природен газ, пътуващи към Пакистан, Китай и Индия. Ройтерс съобщи това, позовавайки се на услуги за проследяване на кораби.

Агенцията също така съобщава, че няколко петролни танкера са преминали през Ормузкия проток. Един от тях е VLCC Eagle Verona, супертанкер, който премина през пролива на 23 май. Той натовари 2 милиона барела петрол в Ирак на 26 февруари и оттогава чака да премине през пролива. VLCC Eagle Verona е планирано да достави петрол до Китай от името на китайската енергийна компания Sinopec.

На 24 май The New York Times съобщи, че

САЩ и Иран са постигнали принципно споразумение за отваряне на Ормузкия проток.

Управлението на Ормузкия проток ще бъде решено от страните от региона и не се обсъжда в контекста на евентуално споразумение със Съединените щати, според говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаей.

„Не обсъждаме подробностите за Ормузкия проток съгласно споразумението. Управлението на пролива е отговорност на крайбрежните страни“.

Оман преговаря с Иран за съвместно управление на Ормузкия проток,

международна корабна артерия, едностранно блокирана от Техеран в началото на конфликта със САЩ и Израел. Султанатът планира да постигне компромис със САЩ и Израел. Очаква се след преговорите Оман да получава дял от приходите, генерирани от търговското корабоплаване. Механизмът обаче ще бъде структуриран не като механизъм за събиране на данъци, а като система за предоставяне на морски услуги. Държавният секретар Марко Рубио предупреди на 21 май, че подобна схема не би била удобна за САЩ. Той заяви, че едностранна промяна в статута на Ормузкия проток би подкопала преговорния процес между Съединените щати и Иран, който според него е започнал да показва напредък.