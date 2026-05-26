Изготвянето на текста на споразумението с Иран може да отнеме няколко дни, каза Рубио

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че може да отнеме още няколко дни, за да се финализира текстът на мирно споразумение с Иран.

Рубио, цитиран от Agence France-Presse, отбеляза, че „преговори“ за Иран са се провели преди това в Катар. „Ще видим дали можем да постигнем напредък“, каза той. „Вярвам, че дискусиите бяха до голяма степен фокусирани върху усъвършенстване на първоначалния текст, което може да отнеме няколко дни“, подчерта държавният секретар.

„Президентът президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази желание да постигне споразумение. Той или ще сключи сделка, или няма“, добави Рубио, който е на посещение в Индия.

Според Ройтерс, държавният секретар на САЩ е подчертал и необходимостта от възобновяване на корабоплаването в Ормузкия проток, заявявайки, че то ще бъде отворено отново „по един или друг начин“.

САЩ нанасят удари по ракетни установки и лодки в Южен Иран

Американските сили са ударили няколко цели в Южен Иран. Fox News съобщи това, позовавайки се на говорителя на Централното командване на САЩ (CENTCOM) Тим Хокинс.

„Американските сили извършиха удари днес в самозащита в Южен Иран, за да защитят силите си от заплахи, произтичащи от иранските сили. Целите включваха ракетни площадки и ирански лодки“, цитира журналистката на Fox News Дженифър Грифин думите на Хокинс в X.

CENTCOM твърди, че лодките, атакувани от американските военни, са се опитвали да поставят мини. Според журналист на Fox News, атаката е унищожила две лодки на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC, елитно поделение на иранските въоръжени сили) близо до Бандар Абас, както и ракетна площадка.

Според Грифин ударите са завършени и се предполага, че са били отбранителни.

Тръмп е уверен, че запасите от обогатен уран на Иран ще бъдат унищожени

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази увереност, че запасите от обогатен уран на Иран ще бъдат транспортирани до Съединените щати за обезвреждане или унищожени в Ислямската република или на друго подходящо място.

Както американският лидер написа в Truth Social на 25 май, „обогатеният уран (ядрен прах!) ще бъде или незабавно прехвърлен в САЩ за отстраняване и унищожаване, или ще бъде унищожен на място или на подходящо място, за предпочитане в координация и консултация с Ислямска република Иран“. Американският президент също така изрази подкрепа за съответна организация, която да действа като наблюдател.

По-рано, говорейки в Националното гробище Арлингтън близо до Вашингтон в Деня на паметта на американските военнослужещи, загинали в различни конфликти, Тръмп изрази увереност, че Иран никога няма да притежава ядрени оръжия. Иранските власти многократно са подчертавали, че не се стремят към такъв капацитет.

Иран се съпротивлява на натиска на Тръмп относно условията на сделката

Кампанията на американския президент Доналд Тръмп за оказване на натиск върху Иран не е успяла да промени съществено позицията на Техеран по мирно споразумение с Вашингтон, коментира The New York Times.

Както отбелязва вестникът, кампанията „очевидно не е довела до фундаментални промени в позицията на Иран по отношение на ядрената му програма“.

На 23 май американският президент заяви, че проектът на бъдещо споразумение с Иран е общо взето договорен. Той съобщи, че е провел телефонен разговор с лидерите на Бахрейн, Египет, Йордания, Катар, ОАЕ, Пакистан, Саудитска Арабия и Турция и е обсъдил с тях проект на меморандум за разбирателство като част от мирно споразумение с Иран. По-късно американският президент уточни, че Съединените щати и Иран все още не са постигнали окончателни споразумения по редица въпроси.