От днес започва текущият ремонт на 57 км от първокласния път I-1 Видин – Враца

Днес, 26 май, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери готовността за започване на текущия ремонт на близо 57 км от първокласния път I-1 Видин – Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца.

На място министърът ще инспектира въведената организация на движение, която ще се спазва в периода на изпълнение на дейностите по трасето, както и подготовката на фирмата за реализация на строително-монтажните работи в участъка. Проверката започва в 15:00 ч. на път I-1 Видин – Враца, при разклона за Краводер, на 14 километра от Враца в посока Монтана.

Припомняме, че от 26 май започва обновяването на близо 57 км от първокласния път I-1 Видин – Враца. От тях в област Видин ще се ремонтират 26 км между Димово и Белотинци /от 47-и до 73-и км/. На територията на Монтана ще се работи в отсечките от Белотинци до Смоляновци /от 73-и до 81-и км/ и между обходния път на град Монтана и Сумер /от 112-и до 125-и км/. В област Враца строителни дейности ще се изпълняват в отсечка, преминаваща до село Краводер /от 125-и до 133-и км/ и в 2 км от обхода на Враца при входа на града /от 140-и до 142-и км/.

При изпълнение на ремонтните работи в участъка между Монтана и Враца

ще бъде изцяло ограничено движението и превозните средства ще се пренасочват по обходни маршрути.

Пълното затваряне на трасето ще позволи изпълнение на предвидения ремонт в по-кратки срокове и с по-добро качество. Леките коли до 3.5 т ще се пренасочват от път I-1 в района на Крапчене по път III-162 Сумер – Стояново – път I-1 Монтана – Враца и обратно. Автомобилите над 3.5 т ще бъдат пренасочвани при Крапчене по път II-13 Крапчене – Стубел – Липен – Криводол – път III-101 Криводол – Враца и обратно. По време на строителните дейности МПС над 3.5 т, пътуващи към селата Трифоново, Сумер и Бели извор, ще бъдат пропускани да преминават по първокласния път I-1.

В участъка Видин – Монтана ще бъде спряно движението на камионите над 12 т, а трафикът на леките коли до 12 т няма да бъде ограничаван. Обходният маршрут за камионите над 12 т е по път I-1 до кръстовището при с. Дунавци с път II-11 Симеоново – Ботево – Арчар – Добри дол и път III-112 Добри дол – Тополовец – Дъбова махала – Славотин – Студено буче – обход на град Монтана и обратно.

Ремонтните работи включват подмяна на два пласта от асфалтовата настилка в отделни участъци, а по част от трасето ще се извършват едроплощни изкърпвания с различна геометрия. В определени отсечки настилката ще бъде подменена по цялата ширина на платното.

Прогнозният срок за завършване на ремонта е до края на юни.

Строителните дейности ще се изпълняват от дружествата, с които Агенция „Пътна инфраструстура“ има договори по Закона за обществените поръчки за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в трите области – Видин, Монтана и Враца.