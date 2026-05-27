Германският военен министър Борис Писториус отмени посещението си в САЩ

След публичния конфликт между американския президент Доналд Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц отношенията между Вашингтон и Берлин продължават да се влошават. Германският министър на отбраната Борис Писториус отмени планираното си посещение в Съединените щати, след като не успя да организира среща с американския министър на войната Пийт Хегсет.

Пътуването на германския министър на отбраната трябваше да бъде част от северноамериканска обиколка, но сега Борис Писториус ще посети само Канада.

Официалната причина е участието на Хегсет в конференция по сигурността в Сингапур.

В Берлин обаче нарастват опасенията, че политическият диалог между Германия и администрацията на Тръмп е блокиран.

Напрежението се изостри след споровете около войната с Иран.

В отговор Тръмп обяви планове за изтегляне на 5000 американски войници от Германия и замразяване на разполагането на американски системи с крилати ракети „Томахоук“.

Междувременно Писториус концентрира визитата си върху Канада, където германската компания „Тисен/Круп Марин Системс“ се конкурира с южнокорейската „Хануа Оушън“ за договор за подводници на стойност около 17 милиарда евро.

Според източници, запознати с отношенията между Берлин и Вашингтон, политическият канал между двете страни в момента е сериозно затруднен, а напрежението в НАТО продължава да расте.