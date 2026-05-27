В следващите 2 г. ще има много строителство, каза министър Шишков

В следващите две години ще проектираме всички несъществуващи на проект магистрали, т.е. ще има много строителство“, посочи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред журналисти, когато той постави началото на строителството на трасето от аутобана между Русе и Бяла.

Той обясни, че новите аутобани ще бъдат дадени на концесия, а държавата ще направи проектите, подробните устройствени планове и отчужденията на имотите.

По отношение на „Дунав мост 3“ министър Иван Шишков информира, че предстоят нови разговори с Румъния.

„За съжаление и по тази тема има безвремие, в което нищо не се е случило. Оттук нататък България вече е на истинското си място на картата на Европа като един транспортен коридор. За съжаление още преди десет години трябваше да осигурим тези транспортни коридори. Влязохме в Шенген и се оказахме неподготвени транспортно. Сега трябва да компенсираме всичко това. Има интерес от Гърция, Турция и Румъния тези коридори да бъдат проектирани и изпълнени. Много важно нещо е да предложим конкретни проектни решения, защото до този момент политиците не предлагаха конкретни проектни решения, а само говорене”, коментира министър Шишков.