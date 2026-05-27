Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп рискува да предизвика финансова криза, предупреждава Европейската централна банка (ЕЦБ), позовавайки се на войната с Иран, многократната промяна на търговските политики и оттеглянето на стопанина на Белия дом от международното сътрудничество. Рискът от геополитически шок, който да предизвика финансова криза, се засилва поради все по-високите оценки на активите и съмненията за устойчивостта на високите нива на държавен дълг, посочва институцията в своя шестмесечен преглед на финансовата стабилност, публикуван на 27 май.

Конфликтът в Близкия изток, който започна, когато Съединените щати и Израел предприеха удари срещу Иран на 28 февруари, поставя „на изпитание“ устойчивостта на финансовата система, написа вицепрезидентът на ЕЦБ Луис де Гиндос в последния си анализ преди да се оттегли от поста си в края на май. „Макар че пълното въздействие на войната не е ясно на този етап, последиците за световната икономика и финансовата стабилност стават все по-сериозни, колкото по-дълго продължава тя“, посочва той. Техеран обяви, че ще отговори на американските въздушни удари на 25 май, докато медиаторите продължиха преговорите за удължаване на споразумението за прекратяване на огъня.

Освен икономическите последици от войната с Иран, които повишиха инфлацията и вредят на растежа, ЕЦБ обвинява за задълбочаващите се заплахи за финансовата система и нестабилността на американските търговски политики и споделя опасенията си, че Тръмп отдръпва Вашингтон от традиционната му глобална лидерска роля,

„Несигурността около ангажимента на американската администрация към многостранно сътрудничество увеличава риска политическите шокове да нарушат международния ред и да стимулират геоикономическата и регулаторната фрагментация по целия свят“, пише централната банка на еврозоната. „Обявяването на мита, паузите и отмяната им са се превърнали в структурна характеристика на глобалната среда“, добавя тя.

ЕЦБ споделя, че е все по-загрижена за заплахата от кибератаки и други форми на хибридна война, като например саботажи. „Хибридните заплахи допринасят за рисковете, пред които е изправена оперативната среда, особено ако са насочени към критична инфраструктура“, се казва в съобщението на институцията. И се допълва, че новите модели на изкуствен интелект (AI) увеличават опасността от кибератаки, причиняващи „сериозни и широко разпространени смущения“.

Европейските централни банкери са свикали кредиторите от еврозоната на среща на 26 май, за да бъдат обсъдени уязвимите на информационните технологии места, разкрити от най-новите модели на изкуствен интелект, като например Claude Mythos Preview на „Антропик“.

Голяма американска банка, която има достъп до „Митос“, е направила презентация за него на срещата във вторник пред банки от блока на еврото, на които е отказан достъп до новия модел на изкуствен интелект на „Антропик“, каза де Гиндос пред репортери на 27 май. И призова кредиторите „да инвестират много повече в киберсигурност“, защото „не само големите банки, но и малките могат да бъдат системни тук“.

ЕЦБ е обезпокоена и от прехвърлянето на големи обеми кредитни транзакции от банките към по-непрозрачни области на финансите, като частното кредитиране, и от вероятността повече кредитополучатели да се затруднят да обслужват дълговете си, ако геополитическото напрежение продължава да повишава разходите по заемите.

„По-продължително прекъсване на енергийните доставки и забележимо по-слаб растеж биха могли да предизвикат преоценка на държавния риск от участниците на пазара“, се посочва в анализа на ЕЦБ. „Нарастващото присъствие на по-чувствителни към цените инвеститори като хеджинговите фондове на пазарите на държавни облигации в еврозоната би могло да ускори всяка рязка преоценка на рейтинга“

Инвеститорите изглеждат твърде оптимистично настроени пред лицето на тези опасности, смята ЕЦБ. И посочва, че оценките на пазара на акции са значително по-високи по отношение на печалбите на компаниите, от „историческите стандарти“, докато премиите за риск на облигациите – допълнителната доходност, която инвеститорите изискват, за да отпускат заеми на по-рискови кредитополучатели – са „свити в световен мащаб“. „Следователно съществува реална опасност от влошаване на настроенията на финансовите пазари, защото рисковете, свързани с геополитически, фискални и макрофинансови обстоятелства, изглеждат подценени“, заключава ЕЦБ.

Де Гиндос добавя, че пазарите разчитат на „много благоприятно разрешаване на положението“, произтичащо от конфликта в Близкия изток, при което да се избегне устойчив ръст на инфлацията или проблеми на пазара на частни кредити и държавни облигации. „В комбинация със самодоволството това може да доведе до промяна на пазарите“, предупреждава той, описвайки оптимистичното настроение сред инвеститорите като „горчиво-сладка ситуация“.