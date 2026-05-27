Кметове на общини на среща със здравния министър Катя Ивкова заради проблема с комарите

Кметове на дунавски общини ще се срещнат утре с министъра на здравеопазването, за да представят своите предложения за справяне с комарите.

Причината за тази среща е отмененото на 13 май от правителството на Румен Радев финансиране на дейностите.

Неусвоените средства за ларвицидна обработка срещу комарите да бъдат отпуснати на общините по поречието на Дунава за допълнително пръскане срещу жилещите насекоми. За това ще настояват кметове на дунавски общини на утрешната уговорена среща с министъра на здравеопазването Катя Ивкова:

„Комарите по река Дунав вече са факт, защото не успяхме да се справим с ларвите. Другото ни искане ще бъде, за да не се случи това и догодина, държавата да разработи и да пусне процедурата действително до август месец, което винаги ни е било искане.

В крайна сметка това е най-важното – ако успеем да получим средства от тези, които не се разходваха, а те бяха около 1,8 милиона, ако те бъдат разпределени, това ще помогне на всяка една община да третира по класическия начин – имагоцидно, още по-интензивно от средствата, които ние сме предвидили“ – това каза кметът на Русе Пенчо Милков и допълни, че в общината са предвидени осем третирания за всяко населено място, но необработените държавни площи практически зануляват ефекта и насекомите ще продължат да хапят хора и животни.