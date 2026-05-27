Макрон след срещата с Румен Радев: Работим заедно за по-суверенна и по-обединена Европа

Френският президент прие днес в Елисейския дворец българския премиер Румен Радев, става ясно от профила му във Фейсбук, където публикува и две снимки.

„Отбрана и сигурност, енергетика, конкурентоспособност – ние засилваме нашето партньорство и работим заедно за по-суверенна и по-обединена Европа“, написа Еманюел Макрон в публикацията, която сподели и в Екс.

Радев е на посещение в Париж днес, откъдето по-късно ще отпътува за Брюксел за среща с белгийския премиер Барт де Вевер.

Утре българският премиер ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, а след това ще разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.