Правната комисия съкрати процедурни срокове за КПК

Депутатите от Временната правна комисия в Народното събрание гласуваха текстове, с които се съкращават редица срокове в процедурата за избор на членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК).

Законопроектът за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, е внесен от Министерски съвет (МС) на 30 април 2026 г.

С възстановяването на антикорупционната комисия България ще изпълни една от реформите по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), необходима за получаване на плащанията по механизма.

С този закон се уреждат мерки за превенция на корупцията; мерки за противодействие на прояви на корупция на лица, заемащи публични длъжности; условията и редът за установяване на несъответствие в декларираното имущество от лица, заемащи публични длъжности; условията и редът за установяване на конфликт на интереси; статутът и функциите на Комисията за противодействие на корупцията, статутът на нейните служители и правомощията на органите ѝ; взаимодействието на Комисията с други държавни органи и международното сътрудничество.

Законът има за цел да се защитят интересите на обществото чрез осъществяване на превенция и ефективно противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, както и създаване на гаранции, че лицата, заемащи публични длъжности, изпълняват правомощията или задълженията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите на страната.

Противодействието на корупция сред лица, заемащи публични длъжности, се осъществява чрез наблюдение, разкриване, предотвратяване, противодействие и пресичане на подготвяни или осъществявани корупционни престъпления от лица, заемащи публични длъжности; разследване на корупционни престъпления; проверка и анализ на информацията в докладите за несъответствие по чл. 72.