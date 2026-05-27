Премиерът Румен Радев коментира строежа на незаконния квартал край Варна

Радев обвърза случая с незаконния строеж на групировката КУБ край Варна с процеси, насочени срещу националната сигурност на България

Премиерът Румен Радев обяви, че ще се направи проверка кой преди година е накарал бившия изпълняващ функциите председател на ДАНС Доньо Донев да отмени заповедта за изгонването на украинския гражданин, свързан с незаконното строителство край Варна.

Радев обвърза случая с процеси, насочени срещу националната сигурност на България:

„Преди година именно от Варна – в качеството си на президент, повдигнах публично пред вашите медии проблема защо украинският гражданин, който е отгоре на групировката КУБ, беше изгонен от България, а само две седмици по-късно шефът на ДАНС отмени собствената си заповед.

Това е прецедент. Отправих и питане към ДАНС, но нямаше отговор от нито една институция. Година по-късно ние вече се сблъскваме с една много широка, разгърната и дълбока дейност.

И ние ще направим всичко възможно (да се изясни – бел. ред.) кои фактори и защо са накарали тогава изпълняващият функциите председател на ДАНС да отмени своята собствена заповед. За това ще бъдат извършени проверки“, каза Радев.