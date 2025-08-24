Денят по диагонал – 24 август 2025 г.

„Уолстрийт джърнъл“ съобщава, че Пентагонът е наложил от няколко месеца ограничения върху използването на американските ракети ATACMS от Украйна за атаки срещу цели в Русия. Решението е взето още в края на пролетта, но не е било публично оповестено. Според изданието поне веднъж Киев е поискал разрешение за удар на руска територия с ATACMS, но му е било отказано.

Най-големите икономики в света няма да имат достатъчно работници, за да стимулират растежа и да поддържат стабилни цени през следващите десетилетия, освен ако не привлекат повече чужденци, предупредиха шефовете на най-големите централни банки. На годишната среща на водещи политици в Джаксън Хол, щата Уайоминг, ръководителите на „Банк ъф Джъпен“, Европейската централна банка и „Банк ъф Ингланд“ подчертаха предизвикателствата пред икономическия растеж, породени от застаряващото население.

„Булгаргаз“ внесе заявление до енергийния регулатор за 2% поевтиняване на природния газ през септември. Ако предложението бъде одобрено, синьото гориво ще се търгува за близо 61 лева за мегаватчас без такси и налози.

В събота вечер в цяла Сърбия се проведоха митинги на поддръжници на правителството в отговор на масовите протести на студенти и опозицията, които продължават почти десет месеца. Точно седмица по-късно президентът Александър Вучич обяви още една такава демонстрация – този път „в 100 града в Сърбия“. По този начин властите демонстрират, че няма да изпълнят исканията на протестиращите за предсрочни избори и залагат на директна конфронтация с опонентите. Това заплашва рязко да изостри конфронтацията в страната.

21-годишен шофьор на бус, превозващ 24 нелегални мигранти от Афганистан, беше задържан край КПП-Караагач, след като се опитал да напусне района с такси. Водачът избягал в събота при гонка с полицията, когато превозното средство с русенска регистрация било спряно в Лозенец. Още тогава бил задържан и шофьорът на пилотната кола, като и двамата са грузински граждани.