РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Денят по диагонал – 24 август 2025 г.

САЩ тайно са ограничили Украйна от удари с ракети ATACMS по Русия

САЩ тайно са ограничили Украйна от удари с ракети ATACMS по Русия

„Уолстрийт джърнъл“ съобщава, че Пентагонът е наложил от няколко месеца ограничения върху използването на американските ракети ATACMS от Украйна за атаки срещу цели в Русия. Решението е взето още в края на пролетта, но не е било публично оповестено. Според изданието поне веднъж Киев е поискал разрешение за удар на руска територия с ATACMS, но му е било отказано.

Чужда работна ръка трябва на богатите икономики, за да стимулира растежа

Чужда работна ръка е нужна на богатите икономики за да стимулира растежа

Най-големите икономики в света няма да имат достатъчно работници, за да стимулират растежа и да поддържат стабилни цени през следващите десетилетия, освен ако не привлекат повече чужденци, предупредиха шефовете на най-големите централни банки. На годишната среща на водещи политици в Джаксън Хол, щата Уайоминг, ръководителите на „Банк ъф Джъпен“, Европейската централна банка и „Банк ъф Ингланд“ подчертаха предизвикателствата пред икономическия растеж, породени от застаряващото население.

„Булгаргаз“ предлага 2% поевтиняване на природния газ през септември

„Булгаргаз“ предлага 2% поевтиняване на природния газ през септември

„Булгаргаз“ внесе заявление до енергийния регулатор за 2% поевтиняване на природния газ през септември. Ако предложението бъде одобрено, синьото гориво ще се търгува за близо 61 лева за мегаватчас без такси и налози.

Конфронтацията в Сърбия ескалира: Моят митинг е по-голям от твоя

Александър Вучич интервю телевизия Пинк 1

В събота вечер в цяла Сърбия се проведоха митинги на поддръжници на правителството в отговор на масовите протести на студенти и опозицията, които продължават почти десет месеца. Точно седмица по-късно президентът Александър Вучич обяви още една такава демонстрация – този път „в 100 града в Сърбия“. По този начин властите демонстрират, че няма да изпълнят исканията на протестиращите за предсрочни избори и залагат на директна конфронтация с опонентите. Това заплашва рязко да изостри конфронтацията в страната. 

Задържаха шофьор на бус с 24 нелегални мигранти след гонка край Лозенец

Задържаха шофьор на бус с 24 нелегални мигранти след гонка край Лозенец

21-годишен шофьор на бус, превозващ 24 нелегални мигранти от Афганистан, беше задържан край КПП-Караагач, след като се опитал да напусне района с такси. Водачът избягал в събота при гонка с полицията, когато превозното средство с русенска регистрация било спряно в Лозенец. Още тогава бил задържан и шофьорът на пилотната кола, като и двамата са грузински граждани.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли родителите на деца до 12 години да работят онлайн по време на лятната ваканция на учениците?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени