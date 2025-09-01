Delta Air Lines ще плати 79 млн. долара за инцидент с изхвърлено гориво над Лос Анджелис

Авиокомпанията Delta Air Lines се съгласи да плати 79 милиона долара за уреждане на колективен иск. Искът е заведен след инцидент от 2020 г., при който един от самолетите ѝ е изхвърлил гориво над училища и жилищни райони близо до Лос Анджелис.

Споразумението се отнася до събитие от 14 януари 2020 г., когато Boeing 777-200, пътуващ от Лос Анджелис до Шанхай, е получил проблем с двигателя. Принуден да се върне на международното летище в Лос Анджелис, самолетът е изхвърлил 15 000 галона гориво над гъсто населени квартали, за да успее да кацне безопасно, пише в. „Индипендънт“.

Близо 60 ученици и учители са били прегледани за леки кожни и белодробни раздразнения, но никой не е бил хоспитализиран. Малко след това учители от основно училище „Парк Авеню“ заведоха дело срещу авиокомпанията, твърдейки, че са били изложени на „дъжд“ от самолетно гориво.

Delta Air Lines се е съгласила на споразумението, без да признава вина, за да избегне правните разходи по съдебен процес и да елиминира вредите по репутацията на фирмата.