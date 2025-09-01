РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Строежът на язовир „Черни Осъм“ и довършването на АМ „Струма“ получават голямо обществено одобрение според проучване на „Сова Харис“

Проучване на „Сова Харис“, проведено в края на август сред 800 пълнолетни граждани по поръчка на вестник „Труд“, показва широка обществена подкрепа за завършването на стратегически обекти, при условие че се съчетаят с опазването на околната среда.

Според резултатите 72% от анкетираните смятат, че язовир „Черни Осъм“, осигуряващ вода за Плевен и Ловеч, трябва да бъде построен. Против са едва 7,7%, а около 20% не могат да преценят.

За довършването на автомагистрала „Струма“ близо 71% са „за“, 4,5% са против, а около една четвърт от анкетираните нямат ясно мнение. Според анализа на агенцията това показва категорична обществена подкрепа за реализацията на ключовия инфраструктурен проект.

