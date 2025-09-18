RyvylEU вече е PayNovus

Даниела Иванова-Николова

Едно от водещите дружества за електронни пари, с изцяло български екип, се трансформира, като запазва стабилната основа

PayNovus, едно от водещите лицензирани дружества за електронни пари в България, досега познато като Ryvyl EU, се ребрандира и променя структурата на собствеността си, с което поставя началото на нова глава в развитието си на европейския пазар.

Управленският екип, който е изцяло български, остава непроменен. Изпълнителен директор на PayNovus е Даниела Иванова-Николова, а Председател на Борда на директорите е Бисер Манолов.

Това гарантира на клиентите приемственост, стабилност и постоянен фокус върху основните ценности и стратегическата визия на дружеството. Към края на 2024 година активите на компанията възлизат на 182,6 млн. лв.

По време на трансформацията PayNovus ще продължи да предоставя всички услуги без прекъсванe, като преходът от Ryvyl EU е организиран така, че да бъде напълно безпроблемен – без промени за клиентските сметки, лицензи или оперативни възможности.

Ребрандирането в PayNovus отразява едновременно приемственост и трансформация. Като запазва стабилната си основа, компанията приема новата идентичност, която символизира иновации, гъвкавост и ориентираност към клиента.

„С PayNovus пишем нова история, изградена върху независимост, иновации и отговорност. Визията на компанията е да се утвърди като водеща европейска институция за електронни пари с глобална перспектива, която съчетава регулаторна стабилност с предприемаческа гъвкавост“, сподели Даниела Иванова-Николова, изпълнителен директор на PayNovus.

Компанията е позиционирана с дългосрочна перспектива и обновен фокус върху хората, които всеки ден движат нейния успех.

Под новия си бранд PayNovus въвежда стратегия за развитие, основана на три ключови стълба:

Фокус върху клиента – разширяване на продуктовото портфолио за търговци, финтех компании и платежни партньори с индивидуални решения;

Иновации и технологии – инвестиции в модерна платежна инфраструктура и дигитални платформи за сигурни и гъвкави услуги, ориентирани към бъдещето.

Устойчиви партньорства – изграждане на дългосрочни отношения с клиенти и партньори в Европа, основани на прозрачност, доверие и споделен успех.

За PayNovus

PayNovus е дружество за електронни пари от ново поколение, което променя начина на разплащания в цяла Европа чрез сигурни, гъвкави и иновативни решения. Като основен член на Visa, Mastercard и UnionPay, PayNovus предоставя надеждни финансови услуги, съобразени с нуждите както на бизнеса, така и на индивидуалните клиенти. Под регулаторния надзор на Българската народна банка и в съответствие с европейските директиви компанията гарантира доверие, прозрачност и технологично съвършенство във всяка транзакция. Мисията на PayNovus е да трансформира глобалните платежни екосистеми чрез иновативни, сигурни и гъвкави финансови технологии, които дават възможност на бизнеса да расте и да се развива.