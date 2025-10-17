Кремълски пратеник предлага „тунел Путин–Тръмп“, който да свърже Русия и САЩ

Руски президентски икономически пратеник и ключов преговарящ в мирните преговори за Украйна, Кирил Дмитриев предложи изграждането на подводен тунел на стойност 8 милиарда долара, свързващ Аляска и Русия, като се използва компанията за тунелно строителство на Илон Мъск.

Предложението на Дмитриев дойде в отговор на новопубликувани документи на Конгреса на САЩ относно покойния президент на САЩ Джон Ф. Кенеди, които включваха предложение за „Световен мост на мира“ между Аляска и Сибир.

„Мечтата за връзка между САЩ и Русия през Беринговия проток е дългогодишна – от железопътната линия Сибирия–Аляска през 1904 г. до руския план от 2007 г. RDIF е проучил съществуващите предложения, включително жп линията САЩ–Канада–Русия–Китай, и ще подкрепи най-жизнеспособното,“ написа Дмитриев в платформата X (бивш Twitter).

Беринговият проток, който е широк 82 км в най-тясната си част, разделя руския регион Чукотка от американския щат Аляска. Идеи за свързване на двете точки съществуват от над 150 години, но никога не са били реализирани.

Кирил Дмитриев публикува скица на тогавашния маршрут, както и графика на новия предложен тунел между Чукотка и Аляска.

До момента няма публична реакция на идеята нито от страна на Мъск, нито от страна на Тръмп.