РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Кремълски пратеник предлага „тунел Путин–Тръмп“, който да свърже Русия и САЩ

Кремълски пратеник предлага „тунел Путин–Тръмп“, който да свърже Русия и САЩ

Руски президентски икономически пратеник и ключов преговарящ в мирните преговори за Украйна, Кирил Дмитриев предложи изграждането на подводен тунел на стойност 8 милиарда долара, свързващ Аляска и Русия, като се използва компанията за тунелно строителство на Илон Мъск.

Предложението на Дмитриев дойде в отговор на новопубликувани документи на Конгреса на САЩ относно покойния президент на САЩ Джон Ф. Кенеди, които включваха предложение за „Световен мост на мира“ между Аляска и Сибир.

„Мечтата за връзка между САЩ и Русия през Беринговия проток е дългогодишна – от железопътната линия Сибирия–Аляска през 1904 г. до руския план от 2007 г. RDIF е проучил съществуващите предложения, включително жп линията САЩ–Канада–Русия–Китай, и ще подкрепи най-жизнеспособното,“ написа Дмитриев в платформата X (бивш Twitter).

Беринговият проток, който е широк 82 км в най-тясната си част, разделя руския регион Чукотка от американския щат Аляска. Идеи за свързване на двете точки съществуват от над 150 години, но никога не са били реализирани.

g3ag oywsaazql6

Кирил Дмитриев публикува скица на тогавашния маршрут, както и графика на новия предложен тунел между Чукотка и Аляска.

До момента няма публична реакция на идеята нито от страна на Мъск, нито от страна на Тръмп.

Четете още: Срещата на Тръмп с Путин в Будапеща е удар за Европа

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли изискването за уседналост при кандидатстване в първи клас да се уеднакви с наредбата за прием в детските градини?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени