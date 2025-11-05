Над 1 млрд. лв. директни плащания ще получат тази година земеделските стопани

„През тази година се предвижда земеделските стопани да получат значително по-голям финансов ресурс от над 1 млрд. лв. по общо 33 различни интервенции на директните плащания за Кампания 2025 и схемите на държавните помощи“. Това каза министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов по време на работна среща с представители на браншовите организации в сектор „Земеделие“.

Министър Тахов обяви, че днес Държавен фонд „Земеделие“ ще публикува индикативния график за директните плащания по Кампания 2025.

„Миналата година бяха изплатени около 650 млн. лева по 12 схеми,

а тази година плановете ни са още по-амбициозни. Предвид трудната година от климатична гледна точка на измръзвания, градушки и засушаване, средствата ще бъдат разплащани възможно най-бързо“, посочи министър Тахов.

Той съобщи, че в най-кратки срокове над 14 000 стопани ще получат плащания по схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от акциза върху газьола. Той допълни, че предстои и изплащане на помощ по de minimis за земеделските стопани, отглеждащи дребни преживни животни в зоните с ограничителни мерки заради заболяването шарка, както и компенсации за щети от неблагоприятни климатични условия.

„В последната десетдневка на ноември ще бъдат преведени средствата за измръзвания при овощни култури

(сливи, праскови, нектарини, бадеми и други), а веднага след 1 декември ще бъде извършено и най-голямото плащане – „Основното подпомагане на доходите за устойчивост“, каза земеделският министър.