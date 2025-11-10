Испанският монарх Фелипе VI ще направи държавно посещение в Китай

Китайското министерство на външните работи потвърди посещението на крал Фелипе VI на Испания в Китай от 10 до 13 ноември. „По покана на китайския президент Си Дзинпин, крал Фелипе VI на Испания ще направи официално посещение в Китай от 10 до 13 ноември“, отбеляза говорителят на китайското външно министерство.

По време на посещението кралят на Испания ще се срещне със Си Дзинпин, премиера на Държавния съвет на Китайската народна република Ли Цян и председателя на Постоянния комитет на Всекитайския народен конгрес на Китай Джао Леджи и ще обменят мнения относно развитието на двустранните отношения и въпроси от взаимен интерес.

Това ще бъде

първото държавно посещение в чужбина на Фелипе VI и първото посещение на испански монарх в Китай от 18 години.

Подготовката за първото пътуване на европейски монарх до Пекин от седем години насам протича на фона на ожесточена търговска война между Китай и Съединените щати и задълбочаващо се напрежение между Европа и Америка. На този фон мисията на испанския крал ще бъде нещо повече от церемониална; тя ще бъде насочена към задълбочаване на търговските връзки на Мадрид с втората по големина икономика в света.

Това посещение е насрочено да съвпадне с

20-годишнината от подписването на всеобхватното стратегическо партньорство между двете страни

и има за цел да допринесе за „укрепване на дълбоките политически, икономически и културни връзки между двете страни“.

На 12 ноември кралят и неговата високопоставена делегация, включително министърът на външните работи Хосе Мануел Албарес и министърът на икономиката Карлос Куерпо, ще бъдат официално приети от китайския президент Си Дзинпин и съпругата му.

Визитата ще започне с посещение в Ченгду, столицата на провинция Съчуан и един от най-големите индустриални центрове в Западен Китай. Този избор на начална точка е изцяло в съответствие с характера на отношенията между Мадрид и Пекин.

Китай е най-големият търговски партньор на Испания извън Европейския съюз.

През 2024 г. Мадрид е внесъл китайски стоки и услуги на стойност 45 милиарда евро.

В продължение на много години фокусът на Мадрид беше върху трансатлантическото сътрудничество и ориентираните към НАТО политики за сигурност и икономика. Мадрид обаче напоследък започна да диверсифицира външната си политика и в тази връзка все повече насочва вниманието си към Пекин. Така в актуализираната испанска стратегия за външна политика, представена от правителството на премиера Педро Санчес на 10 юни, на Китай, с който страната поддържа тесни търговски и инвестиционни отношения, е отделено много по-видно място, отколкото в стратегиите от 2014 г. и 2021 година.

Забележително е, че в този документ вече не се споменава политиката на Пекин спрямо Хонконг и Тайван, нито пък се критикува положението на уйгурите в Синцзян – чувствителни въпроси за китайските власти, които бяха включени в предишни версии на испанската стратегия.

Важен детайл е, че предстоящото държавно посещение на испанския монарх ще се проведе

на фона на обтегнати отношения между испанското правителство и администрацията във Вашингтон.

На 14 октомври Доналд Тръмп заплаши Испания с увеличение на тарифите поради отказа на правителството на Педро Санчес да увеличи военните разходи до 5% от БВП, ангажимент, който Вашингтон успешно си осигури от всички останали държави-членки на НАТО.

Въпреки че испанският външен министър Хосе Мануел Албарес настоя, че сътрудничеството с Китай не означава, че Мадрид се дистанцира от Вашингтон, този епизод не беше единственият от поредица събития през последните месеци, които разкриха разминаването в позициите на испанското и американското ръководство.

Педро Санчес.

Испанският премиер Педро Санчес преди това демонстрира хладно отношение към администрацията на САЩ, като, както самият той се изрази, прие търговската сделка на Доналд Тръмп с ЕС „без никакъв ентусиазъм“. Още през лятото, коментирайки това споразумение, което много експерти вече оцениха като не особено полезно за ЕС, Санчес призова Европа „да бъде по-активна в стратегическата автономия“, да „диверсифицира търговските отношения“ и да си партнира с „регионални блокове, които искат да постигнат споразумения с Европа, както в случая с Меркосур“. С други думи, да се стреми към многовекторен подход към търговската политика.

И, очевидно, испанците смятат отношенията с Китай за един от най-важните елементи на този подход. Предстоящото посещение на Фелипе VI е поредно доказателство, че търговските и икономическите интереси са основната движеща сила в отношенията на Испания с нейния азиатски партньор. Според съобщения в испанските медии, кралят ще бъде придружен по време на пътуването си от „голяма група бизнес лидери от сектори като автомобилостроенето, производството на храни, енергетиката и фармацевтиката“.

(по материали от чуждестранния печат)