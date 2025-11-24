Оркестърът за народна музика на БНР представя мелодиите на различните общности у нас

„На една длан под едно слънце“ – така е озаглавен най-новият концертен проект на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Той ще събере на една сцена представители на различни етнически общности, живеещи заедно по българските земи.

Първото издание на проекта ще е концертът на 27 ноември, четвъртък, от 19.00 часа в Първо студио на Радиото. Тогава оркестърът за народна музика на БНР с диригент маестро Димитър Христов и техните гост-солисти ще срещнат публиката с музиката на армъните, българите мюсюлмани, демирджиите, каракачаните, власите, гагаузите, копанарите и на турската общност в България.

Гост-солисти ще са група „Фантъна“ от Дорково, Хамид Имамски (вокал), Васил Денев (гъдулка), Величка Чаушева (вокал), Владимир Атанасов (дудук), Николай Кръчмаров (гайда и вокал), Ангел Ангелов (гъдулка), Иван Панчев (вокал) и Неждет Ахмед (саз и вокал).

Инициаторите на проекта признават, че са били провокирани от обстоятелството, че България е на кръстопът между Изтока и Запада и винаги е била пространство на движение, преселения и обмен, както на традиции, така и на културна памет. В нея, на една длан под едно слънце, столетия наред съжителстват общности, съхранили своята културна памет, общностен дух и музикално звучене.

Тъй като билетите вече са разпроданени, любителите на народна музика ще могат да се насладят на излъчването на концерта по БНР – Бинар и в ефира на БНР – Програма Христо Ботев.