При проверките на речните корита са установени много нарушения, обяви министър Иванов

Над 600 млн. лв. са разплатени на общините досега по Инвестиционната програма, съобщиха от МРРБ

За незаконни строежи, които са установени, и за всички нарушения ще има санкции, каза министърът

Над 600 млн. лв. са разплатени през тази година по Инвестиционната програма за общините. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, цитиран от пресцентъра на ведомството.

Предвидените в бюджета средства за годината по тази програма са 750 млн. лв., а предстои и разплащане на аванси по проектите през Българската банка за развитие.

В бюджета за следващата година са предвидени 920 млн. евро, с които да се плащат вече започнатите проекти на общините.

Към момента проектните предложения на общините са за близо 8 млрд. лв. и правителството има амбицията до края на мандата те да бъдат изпълнени, посочи още регионалния министър.

Той посети Нови пазар, където съобщи, че утре ще бъдат представени резултатите от проверката за състоянието на деретата и проводимостта на речните корита. Тази проверка беше назначена след наводнението в комплекса „Елените“.

ДНСК и Агенцията по кадастъра са ангажирани с проверката, установени са и много нарушения, заяви регионалният министър Иван Иванов.

„Най-важното е, че колегите от ДНСК успяха да издадат акт и за събаряне на незаконния строеж, който е реализиран от неизвестен извършител по поречието на река Дращела, което предизвика и това наводнение в Елените.

Очаквам от МОСВ, стана две седмици, да ни дадат официалната информация за всички речни корита. Всички незаконни строежи, които са установени, и нарушения ще бъдат санкционирани с цялата тежест на закона“, заяви регионалният министър.

Той призова кметовете и областните управители по места да съдействат на служителите кадастъра и да предоставят нужната информация, свързана със собствеността на терените, които биват проверявани.

Иван Иванов подчерта, че на база на резултатите ще бъдат набелязани конкретни мерки за предотвратяване на наводненията.