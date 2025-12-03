Mitsubishi ще утрои производството на полупроводници с изкуствен интелект

Японската компания Mitsubishi Electric, част от холдинговата компания Mitsubishi, възнамерява да утрои производството си на оптични полупроводници за центрове за данни с изкуствен интелект (ИИ), като същевременно намали инвестициите в електроника за електрически превозни средства. Това съобщи Nikkei Asia.

Компанията планира да увеличи производството до фискалната 2028 година в сравнение с нивото от фискалната 2024 година, която приключи на 31 март тази година. Според портала, планът на компанията да утрои обемите си на производство идва на фона на нарастващото търсене на изкуствен интелект и неговата инфраструктура. Експертите изчисляват, че

световният пазар на центрове за данни с изкуствен интелект е бил оценен на приблизително 15 милиарда долара

през 2024 г. и може да достигне 94 милиарда долара до 2032 година. Порталът отдава спада в производството на компоненти за електрически превозни средства на бавния растеж на този пазар. Компанията възнамерява да увеличи производството на оптични полупроводници в своите фабрики в префектура Хього в Западна Япония.

Тези устройства преобразуват светлината в електрически сигнали и обратно. Те се използват широко в центрове за данни с изкуствен интелект за свързване на графични процесори (GPU). Освен това, тези полупроводници се използват в 5G базови станции и домашни интернет устройства. Скоростта им на пренос на данни достига 200 Gbps, а с развитието на тази технология, това може да се учетвори до 800 Gbps.

Според оценки на японския производител на оптично оборудване Lumentum Japan, три японски компании – Mitsubishi Electric, Lumentum Japan и Sumitomo Electric Industries, представляват приблизително 70% от световния пазар на оптични устройства. Последните две също възнамеряват да разширят производството си в този сектор през следващите години.

Mitsubishi Electric, създадена през 1921 г., е японска компания в рамките на холдинга Mitsubishi, която произвежда електронни и електрически продукти. В продуктовата номенклатура влизат полупроводници, енергийни системи, автомобилно оборудване, домакински уреди и строителна техника. Активна е и в областта на информационните технологии, отбраната и космическите изследвания.