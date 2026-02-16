Терзиев настоява за незабавна реакция и политическа отговорност след палежа срещу кмета на Бистрица

Палежът на автомобил и опитът за подпалване на дома на кмета на Бистрица Самуил Попов са недопустими и изискват незабавна и видима реакция от държавата. Това заяви кметът на София Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на Столичната община.

От общината припомнят, че през последните месеци Попов е подавал сигнали до компетентните институции за нерегламентирано депониране на земни маси и незаконни сметища в района, както и за отправяни към него заплахи. По тях са били извършвани проверки, но случаят поставя въпроса за ефективността на предприетите мерки и нуждата от реална превенция.

„Защо всеки път сценарият е един и същ – има сигнали, има предупреждения, има заплахи, а след това следва посегателство? Къде са превантивните действия на службите, къде е Министерство на вътрешните работи и Даниел Митов? Още колко тежки случая трябва да се случат, за да поеме политическа отговорност ръководството на министерството“, пита Терзиев.

Според него държавата не може да действа само постфактум, а е длъжна да предотвратява подобни посегателства. Той настоява за бързо, прозрачно и резултатно разследване, което да установи както извършителите, така и евентуалните подбудители. По думите му, атаката срещу избран представител на местната власт е удар срещу институциите и правото на гражданите да бъдат представлявани без страх и натиск.

От Столичната община очакват конкретни действия и публична отчетност от компетентните органи.