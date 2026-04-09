Марк Рюте е предал на страни от НАТО, че Тръмп иска ангажименти за Ормузкия проток до дни

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте е предал на някои от страните членки, че американският президент Доналд Тръмп иска до няколко дни да бъдат приети конкретни ангажименти за гарантирането на сигурността на Ормузкия проток, заявиха днес пред Ройтерс двама европейски дипломати.

Рюте се срещна вчера с Тръмп във Вашингтон, на фона на напрежението в НАТО във връзка с войната срещу Иран.

„Взимаме предвид разочарованието на Вашингтон, но те не се допитаха до съюзниците си преди или след началото на войната“, каза единият от дипломатите.

„НАТО няма да играе роля във войната срещу Иран, но съюзниците искат да помогнат при търсенето на дългосрочни решения за Ормузкия проток“, посочи дипломатическият източник.

Доналд Тръмп неведнъж направи изявления в смисъл, че НАТО е алианс само на хартия и заплаши да изтегли САЩ от трансатлантическия съюз, като изтъкна, че европейските съюзници разчитат на гаранциите за сигурност на САЩ, а същевременно не са оказали необходимата подкрепа за американско-израелската операция срещу Иран.

След срещата си с Марк Рюте американският президент заяви в социалната мрежа „Трут Соушъл“, че „НАТО не бяха до нас, когато имахме нужда от тях, и няма да са до нас, ако отново имаме нужда от тях“.

След срещата с Тръмп генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че американският лидер е явно разочарован от много от съюзниците в НАТО, отбелязва БТА.