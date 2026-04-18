Ядреният чадър на САЩ ще остане гарант за сигурността на Европа, каза Марк Рюте

Марк Рюте обяви, че за в бъдеще НАТО ще изтъква ядрените си способности с цел възпиране на Русия

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че ядреният чадър на САЩ е „абсолютен гарант за сигурността в Европа“ и изрази мнение, че това положение ще се запази и в бъдеще.

„Американският ядрен чадър е абсолютен гарант за сигурността тук, в Европа. И аз съм убеден, че ще остане такъв“, каза Рюте в интервю за вестник Welt am Sonntag. Същевременно той заяви, че ядрените арсенали на Франция и Великобритания също имат възпиращ ефект и допринасят за цялостната сигурност на алианса.

„Ядреният възпиращ капацитет на НАТО остава мощен и жизненоважен компонент на нашата колективна отбрана, базиран на подходяща комбинация от ядрени, конвенционални и противоракетни отбранителни способности, допълнени от космически и киберспособности“, отбеляза генералният секретар на НАТО.

Френският президент Еманюел Макрон обяви на 2 март, че осем европейски държави са изразили желание да сътрудничат с Париж по съвместно ядрено възпиране. Той посочи тези държави като Германия, Обединеното кралство, Полша, Нидерландия, Белгия, Гърция, Швеция и Дания. 

