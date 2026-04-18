Банките за развитие подкрепят страните при засилена глобална несигурност

В период на засилена глобална несигурност, включително развиващата се ситуация в Близкия изток, ръководителите на многостранните банки за развитие (МБР) подчертаха значението на тясното сътрудничество за подкрепа на стабилността, запазване на напредъка в развитието и реагиране на нарастващия натиск в икономиките на своите членки.

„МБР работят по-тясно от всякога, за да подкрепят нашите членове и клиенти в сложна и развиваща се глобална среда“, каза Масато Канда, президент на Азиатската банка за развитие и настоящ председател на Групата на ръководителите на МБР. „Като комбинираме нашата финансова сила, знания и партньорства, ние помагаме на страните да управляват непосредствения натиск, като същевременно изграждаме устойчивост за бъдещето.“

Ръководителите на МБР, които се срещнаха в кулоарите на пролетните срещи на Групата на Световната банка и Международния валутен фонд, отбелязаха, че въздействието на настоящите глобални развития вече се усеща чрез по-високи цени на енергията, прекъсвания във веригата на доставки и по-строги финансови условия.

В този контекст ръководителите на МБР потвърдиха отново споделения си ангажимент за задълбочаване на сътрудничеството и постигане на мащабно въздействие, със силен акцент върху развитието на частния сектор, създаването на работни места, инфраструктурата и дългосрочния устойчив растеж в съответствие със съответните им мандати, стратегии и оперативни фокуси.

Насърчаване на развитието на частния сектор и създаването на работни места

Ръководителите подчертаха важността на засилването на усилията за мобилизиране на частно финансиране и разширяване на капацитета за финансиране, включително чрез подходи „отпускане с цел разпределение/споделяне“, които позволяват на МБР да създават банкови възможности и да привличат частен капитал в голям мащаб. Те се споразумяха да създадат работна група, която да продължи тази работа. Те признаха важността на повишаването на прозрачността на кредитните рискове на развиващите се пазари чрез консорциума „Глобални развиващи се пазари“ (GEMs), увеличаването на финансирането в местна валута, включително чрез развитието на вътрешните финансови пазари, за да се помогне за смекчаване на валутните рискове; и дисциплинираното използване на смесено финансиране.

Укрепване на сътрудничеството между МБР в ключови области за растеж и устойчивост

МБР засилват сътрудничеството си по отношение на критични минерали – работят заедно в подкрепа на диверсифицирани, устойчиви и отговорни вериги за доставки, за да подкрепят енергийната сигурност, цифровата трансформация, създаването на работни места и добавената стойност в страните, в които оперират.

МБР също така стартираха „Вода напред“ – глобална инициатива за развитие на инвестиционно ориентирани, мащабируеми водни системи, които стимулират работни места, просперитет, продоволствена сигурност и устойчивост. Ръководителите на МБР заявиха, че ще продължат съвместните си усилия в други приоритетни области, включително изкуствения интелект.

Подобряване на ефективността на МБР като система

Ръководителите на МБР потвърдиха ангажимента си да работят по-ефективно като система, включително чрез по-силен фокус върху качеството и стойността. Те се споразумяха за обща рамка за съотношението цена-качество при обществените поръчки, за да гарантират качеството и устойчивостта на финансираните от МБР проекти, която всяка банка ще усъвършенства към собствения си оперативен контекст.

Групата на ръководителите на МБР включва Групата на Африканската банка за развитие, Азиатската банка за развитие, Азиатската банка за инвестиции в инфраструктура, Банката за развитие на Съвета на Европа, Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка, Групата на Междуамериканските банки за развитие, Ислямската банка за развитие, Новата банка за развитие и Групата на Световната банка. Международният валутен фонд също участва в дискусиите на ръководителите.