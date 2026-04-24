Грузински килъри задържани в „Драгалевци“?

Група грузински килъри е била задържана вчера, сочи неофициална информация. Твърди се, че вчера около 17 часа, в района на супермаркет “Фантастико” в квартал “Драгалевци” е проведена светкавична спецоперация на МВР, по време на която са били спипани грузинските наемни убийци. Според информацията те били с фалшиви латвийски паспорти, носели бойно оръжие с изтрити номера и черни маски. Килърите причаквали жертвата си в автомобил, паркиран на ул. “Академик Петър Динеков” в квартала.

Твърди се още, че спецоперацията е резултат от съвместни действия на наши и чужди служби. Бил е получен сигнал от наши партньори за подготвяно убийство на грузински гражданин, временно пребиваващ в у нас. Той бил регистриран на постоянен адрес на съседна улица, в близост до мястото, където килърите изчаквали в засада. Мишената е на високо ниво в йерархията на грузинската мафия.

Информацията за грузинските килъри все още не е потвърдена от МВР.

