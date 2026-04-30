Путин предложил помощ за конфликта в Иран, Тръмп го посъветвал да мисли за Украйна

Американският президент Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин са обсъдили войната в Иран и временно прекратяване на огъня в Украйна по време на телефонен разговор, съобщава „Гардиън“. Според президента на САЩ разговорът, продължил над 90 минути, бил „много добър“.

Путин приветствал решението за удължаване на прекратяването на огъня в Иран, сподели по-късно Юрий Ушаков, съветник на Путин по външната политика. Руският президент обяснил, че Москва разглежда като опасни едни евентуални планове САЩ да проведат сухопътна операция в Иран.

Русия до голяма степен е била пренебрегвана на полето на дипломацията по отношение на войната в Иран – държава, съюзник на Кремъл. В същото време според западни разузнавателни служби Москва е помагала на Техеран, включително предоставяйки им информация за американски цели в района.

Американският президент отбеляза, че Путин е предложил помощта си за транспортиране на обогатения уран на Иран до Русия, но Тръмп му отговорил, че предпочита руският президент да се ангажира повече с прекратяването на войната в Украйна.

Тръмп повтори тезата си, че според него споразумението за прекратяването на конфликта в Украйна е близо. Путин му дал да разбере, че е готов да продължи да се бори, докато Украйна не отстъпи територията, която Русия в момента контролира в Донбас. Припомняме, че Володимир Зеленски отхвърля всякакви подобни възможности.

Според военни анализатори нито една от страните – нито руската, нито украинската армия – изглежда да са близо до пробив. Те отчитат, че напредъкът на Русия се е забавил през последните месеци, като и при двете армии се наблюдава изтощение и те посанят тежки жертви. Независимо от това те продължават взаимно да атакуват енергийната си инфраструктура.

В предишни разговори Путин се е опитвал да убеди Тръмп, че Русия печели войната, мнение, което и Тръмп понякога е повтарял. В миналото Тръмп веднъж е обвинявал Москва, друг път Киев за продължаващите боеве, но при последните си изказвания отново изразява мнение, че Украйна носи по-голяма отговорност.

По-рано от Кремъл обявиха, че тази година парадът за Деня на победата ще е в по-малък мащаб, като за първи път от близо две десетилетия Русия няма да демонстрира военната си техника.

Украйна остава скептична по отношение на краткосрочните предложения за прекратяване на огъня от Москва, включително по повод Великденското, тя обвини Русия, че използва подобни паузи, за да се прегрупира и за да се подготви за по-нататъшни атаки.

По-рано съветникът на Путин Юрий Ушаков заяви, че руският президент е готов да обяви примирие с украинците във връзка с 9 май – денят на победата над Нацистка Германия във Втората световна война. Той обаче не остави никакви съмнения, че Москва ще постигне целите си в Украйна:

„Руският президент потвърди отново, че целите на „специалната военна операция“ ще бъдат постигнати при всички положения. Разбира се, ние предпочитаме това да стане в резултат на преговорен процес. Затова Зеленски трябва да реагира положително на предложенията, които се излагаха неведнъж, включително и от американската страна„, обясни руският съветник.