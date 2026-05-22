Рюте приветства американските войски в Полша, но настоя за по-независима европейска отбрана

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да изпрати 5000 американски военнослужещи в Полша, но подчерта, че стратегическата цел на Алианса остава изграждането на по-силна и по-независима европейска отбрана, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.

„Разбира се, приветствам това съобщение“, каза Рюте при пристигането си на среща на НАТО в Хелсингбори. По думите му „траекторията, по която вървим – по-силна Европа и по-силно НАТО, което постепенно става по-малко зависимо само от един съюзник – ще продължи“.

В отделно изявление външният министър на Естония Маргус Цахкна заяви, че САЩ сами решават колко войски да поддържат в Европа, но подчерта, че европейските държави трябва да направят повече за собствената си сигурност.

