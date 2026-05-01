РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

В САЩ планират над 3000 протеста срещу политиките на Тръмп

3000 протеста

В САЩ планират за днес над 3000 протеста, съобщава „Гардиън“. Организаторите на митингите, които ще се проведат под надслов „Без крале“ в различни градове в щатите – от Бостън до Сан Франциско, имат за цел да отбележат Международния ден на труда, но и да изразят недоволството на работещите срещу политиките на Тръмп, уточнява американското обществено радио – National Public Radio.

По повод акциите се чуват призиви за бойкот на работния процес, на занятията в училище и пазаруването в знак на протест срещу действията на администрацията на Тръмп – и това, което организаторите на протестите описват като превземане на правителството от страна на милиардерите.

Националната образователна асоциация – най-големият синдикат в страната с 3 милиона членове – е най-големият организатор на петъчните протести. Президентът й Беки Прингъл обяви, че посланието на акциите днес е, че управляващите трябва да се фокусират върху работниците, а не върху милиардерите.

„Знаем, че има шофьори на автобуси в Ню Йорк, учители в Айдахо и медицински сестри в Луизиана, които усещат въздействието на една администрация, която е решила да постави милиардерите пред всички останали“, обясни Прингъл. По думите й се наблюдава орязване на услуги като общественото образование, които имат сериозно влияние върху децата – бъдещето на страната.

Традиционно в САЩ всеки 1 септември е посветен на честванията по случай Деня на труда, а 1 май е запазен за протести. От NPR припомнят, че още от началото на XIX век започват битките за установяване на 8-часов работен ден във време, в което американците работят на смени от по 12 и повече часа. На 1 май 1886 г. профсъюзите в Съединените щати организират масова стачка с участие на над 300 000 работници, настояващи за въвеждане на 8-часов работен ден.

Едва през 1938 г. президентът Франклин Делано Рузвелт подписва Закон за справедливите трудови стандарти, в който е определено, че работната седмица ще е 44 часа. През 1940 г. тя вече става 40 часа.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Прави ли са синдикалистите, като казват „Цените взеха асансьора, заплатите поеха по стълбите“
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.