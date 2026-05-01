В САЩ планират над 3000 протеста срещу политиките на Тръмп

В САЩ планират за днес над 3000 протеста, съобщава „Гардиън“. Организаторите на митингите, които ще се проведат под надслов „Без крале“ в различни градове в щатите – от Бостън до Сан Франциско, имат за цел да отбележат Международния ден на труда, но и да изразят недоволството на работещите срещу политиките на Тръмп, уточнява американското обществено радио – National Public Radio.

По повод акциите се чуват призиви за бойкот на работния процес, на занятията в училище и пазаруването в знак на протест срещу действията на администрацията на Тръмп – и това, което организаторите на протестите описват като превземане на правителството от страна на милиардерите.

Националната образователна асоциация – най-големият синдикат в страната с 3 милиона членове – е най-големият организатор на петъчните протести. Президентът й Беки Прингъл обяви, че посланието на акциите днес е, че управляващите трябва да се фокусират върху работниците, а не върху милиардерите.

„Знаем, че има шофьори на автобуси в Ню Йорк, учители в Айдахо и медицински сестри в Луизиана, които усещат въздействието на една администрация, която е решила да постави милиардерите пред всички останали“, обясни Прингъл. По думите й се наблюдава орязване на услуги като общественото образование, които имат сериозно влияние върху децата – бъдещето на страната.

Традиционно в САЩ всеки 1 септември е посветен на честванията по случай Деня на труда, а 1 май е запазен за протести. От NPR припомнят, че още от началото на XIX век започват битките за установяване на 8-часов работен ден във време, в което американците работят на смени от по 12 и повече часа. На 1 май 1886 г. профсъюзите в Съединените щати организират масова стачка с участие на над 300 000 работници, настояващи за въвеждане на 8-часов работен ден.

Едва през 1938 г. президентът Франклин Делано Рузвелт подписва Закон за справедливите трудови стандарти, в който е определено, че работната седмица ще е 44 часа. През 1940 г. тя вече става 40 часа.