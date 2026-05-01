Синята и зелената зона в София ще са безплатни в празничните дни около началото на май, съобщиха от Центъра за градска мобилност. Без такса ще се паркира на 1, 2 и 4 май, както и на 6 май, когато се отбелязват Денят на труда и Денят на храбростта и празник на Българската армия.

От дружеството уточняват, че облекчението важи за всички зони за паркиране – синя и зелена, и ще се прилага автоматично.

В същото време от Центъра за градска мобилност призовават шофьорите да спазват правилата за движение и да не създават затруднения в трафика, особено в натоварените части на града. Очаква се засилен трафик в столицата по време на празниците, поради което се препоръчва предварително планиране на придвижването.