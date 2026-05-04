Австралия и Япония задълбочават партньорството в енергетиката и стратегическите ресурси

Австралия и Япония се договориха да разширят сътрудничеството си в областта на енергетиката и критично важните минерали, съобщи австралийският премиер Антъни Албанезе, който се срещна с японската министър-председателка Санае Такаичи в столицата Канбера, предаде Ройтерс.

Такаичи е на тридневно посещение в страната. След преговорите с Албанезе тя заяви, че двете страни ще реагират с „усещане за неотложност“, за да гарантират стабилни доставки на енергия.

След подписването на ключово отбранително споразумение миналия месец двете държави се ангажираха да укрепят веригите за доставки на енергия, храни и стратегически суровини. Според общата им позиция, съвместните усилия ще доведат до по-сигурни и устойчиви доставки в полза на бизнеса и потребителите и в двете страни.

Австралия е основен доставчик на въглища и втечнен природен газ за Япония,

която от своя страна осигурява около 7% от нуждите на Австралия от дизелово гориво.

Японските компании следят отблизо развитието на австралийската газова индустрия, включително риска от стачки и нарастващия политически натиск за по-високи данъци върху износа. Премиерът Албанезе подчерта, че страната му споделя опасенията на Токио относно прекъсванията в доставките на течни горива и рафинирани петролни продукти.

Канбера планира да отпусне до 1,3 милиарда австралийски долара за проекти в сферата на критично важните минерали с японско участие. Това може да осигури на Япония достъп до ресурси като галий, никел, графит, редкоземни елементи и флуорит.

Австралия и Япония засилиха през последните години връзките си в областта на отбраната

като миналата година сключиха споразумение на стойност 10 милиарда австралийски долара (6,14 милиарда евро), предвиждащо Токио да достави военни кораби тип стелт от клас „Могами“ за австралийския флот.