Оборотът на БФБ за април е 42.68 млн. евро като намалява спрямо март

Оборотът на „Българска фондова борса“ (БФБ) за периода януари – април е в размер на 239 млн. евро и бележи почти двукратно повишение (ръст от 98%) на годишна база, отбелязват от борсовия оператор в месечния си обзор за пазара у нас. Само за април той е 42 680 957 евро, като прямо март търговията е спаднала с 61.33 процента.

Броят на сделките за четвъртия месец на годината нараства с 68.73% на годишна база. За април са сключени 5743 покупко-продажби. Спрямо март обаче има спад с 41.42 на сто.

В Топ 3 на най-ликвидните емисии акции на българския капиталов пазар за април лидер е „Шелли Груп“ ЕД със 768 сделки. Следват го „Софарма“ и „Доверие обединен холдинг“ съответно с по 462 и 305 покупко-продажби.

През април индексите на БФБ се представят разнопосочно.

Бенчмаркът на сините чипове SOFIX регистрира ръст от 0.56% и достигна 1227.01 пункта. На годишна база показателят расте с 6.10 на сто. Припомняме, че на 2 юни показателят прескочи стойността от 1000 пункта, а през 2025 г. увеличението му е с 29.54 на сто.

Широкият измерител BGBX40 добави 0.45 на сто, а равнопритегленията индекс BGTR30 загуби 0.32% спрямо март.

Секторният BGREIT, който измерва представянето на компаниите от сектора на недвижимите имоти, е надолу с 1.06 на сто.

Спрямо март индексът beamX, който следи компаниите от пазара за развитие на малки и средни предприятия – ВЕАМ, се повиши с 3.93 процента.

Шест компании подкрепиха индекса на сините чипове с повишение на цените на акциите си,

а девет дружества от базата за изчисляване на основния борсов измерител отчетоха намаление на котировките си през април. Сред печелившите компании от SOFIX „Шелли Груп“ расте с 10.67%, „Химимпорт“ – с 4.27%, а „Българска фондова борса“ – с 3.11 процента. От страната на губещите са „Уайзър технолоджи“, чийто акции загубиха най-много- 6.67 процента. „Довери еобединен ходинг“ отчете спад от 4.83% в цената на акциите си, а книжата на „Сирма груп холдинг“ отслабнаха с 4.09 процента.

Оборотът в сделките на пазар MTF BSE International през април, където се търгуват акции на големи международни компании, възлезе на 2 693 227 евро, което е дял от 6.31 на сто от общия оборот.

Отново впечатлява оборотът на пазар „Облигации“ с изтъргувани дългови книжа за 23 781 023 евро или 55.72 на сто дял от търговията през април.

Акценти през април

На 27 април „Българска фондова борса“ (БФБ) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) започнаха съвместен проект за подобряване на достъпа до финансиране на бизнеса чрез капиталовия пазар. Програмата за близо 1 милион евро ще предоставя възможност на бизнеса да набира финансиране през капиталовия пазар. Проектът ще покрива 100% от направените разходи от страна на компаниите за подготовка и листване. Средствата са предвидени да подпомогнат около 20 компании, които ще могат да кандидатстват в рамките на три години.