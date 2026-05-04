Ръст на разрешенията за строеж през първото тримесечие

гараж, локомотивът на икономиката, строеж ново строителство

Националният статистически институт отчита ръст на издадените разрешения за строеж на жилищни сгради за първото тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на 2025 г., макар че има спад спрямо предходните три месеца. Издадените в цялата страна разрешения за строеж са за на 2 302 жилищни сгради с 13 567 жилища в тях и с 1 735 449 кв. м. разгъната застроена площ, на 13 административни сгради/офиси с 6 762 кв. м. РЗП, както и на 1 218 други сгради с 640 381 кв. м. РЗП.

Това представлява ръст при жилищните сгради от 10.5%, жилищата в тях – с 28.3%,  а разгънатата им застроена площ – с 33.3%. Ръстът при административни сгради е съответно с 8.3 и 81.6%, както и 12.8% за други сгради с 4.5% по голяма РЗП. Най-интензивен е растежът в строителството в областите Пловдив, София – област, София -град, Варна и Бургас.

 

