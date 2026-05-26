Трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили

Трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили към Турция, съобщават от Министерството на вътершните работи.  

На границата с Румъния движението е нормално на всички гранични преходи.

На граничен преход Русе-Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи.

През граничните преходи „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ се порпускат леки коли и микробуси до 3.5 тона. 

През граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония и със Сърбия.  

