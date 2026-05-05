РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

ГЕРБ ще води конструктивен политически диалог с останалите партии, обяви Бойко Борисов

ГЕРБ ще води конструктивен политически диалог с останалите партии, обяви Бойко Борисов

Пред европейските посланици гарантирах, че ГЕРБ ще води конструктивен политически диалог с останалите партии в Народното събрание.

Това написа във фейсбук профила си лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който се срещна с посланиците на страните от Европейския съюз у нас.

„Политическата обстановка в страната след парламентарните избори и основните проблеми и приоритети пред страната ни бяха темите на днешната ми среща с посланиците на страните от Европейския съюз у нас. Благодаря за домакинството на срещата на посланика на Република Кипър Н. Пр. Хараламбос Кафкаридис, чиято страна е ротационен председател на Съвета на ЕС“, коментира той.

По думите на Борисов, по време на срещата е подчертал, че България има нужда от предвидимост, работещи институции и ясно проевропейско управление, което да гарантира ускорено икономическо развитие, сигурност и защита на националния интерес.

„Поставих акцент върху важността на активното партньорство с европейските институции и стратегическите съюзници на България“, изтъкна лидерът на ГЕРБ.

„В хода на разговора дискутирахме и по теми, свързани с Еврозоната, енергийната сигурност, подкрепата за Украйна и последствията за Европа в контекста на войната в Иран“, заяви той.

Борисов допълни, че ГЕРБ ще работи за институционалната устойчивост и за намирането на гаранции за икономическото развитие на България.

„ГЕРБ ще продължи да работи и безусловно за гарантирането на евроатлантическата ориентация на страната, финансовата стабилност и възстановяването на доверието в държавността“, завършва поста си Бойко Борисов.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Прави ли са синдикалистите, като казват „Цените взеха асансьора, заплатите поеха по стълбите“
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.