ГЕРБ ще води конструктивен политически диалог с останалите партии, обяви Бойко Борисов

Пред европейските посланици гарантирах, че ГЕРБ ще води конструктивен политически диалог с останалите партии в Народното събрание.

Това написа във фейсбук профила си лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който се срещна с посланиците на страните от Европейския съюз у нас.

„Политическата обстановка в страната след парламентарните избори и основните проблеми и приоритети пред страната ни бяха темите на днешната ми среща с посланиците на страните от Европейския съюз у нас. Благодаря за домакинството на срещата на посланика на Република Кипър Н. Пр. Хараламбос Кафкаридис, чиято страна е ротационен председател на Съвета на ЕС“, коментира той.

По думите на Борисов, по време на срещата е подчертал, че България има нужда от предвидимост, работещи институции и ясно проевропейско управление, което да гарантира ускорено икономическо развитие, сигурност и защита на националния интерес.

„Поставих акцент върху важността на активното партньорство с европейските институции и стратегическите съюзници на България“, изтъкна лидерът на ГЕРБ. „В хода на разговора дискутирахме и по теми, свързани с Еврозоната, енергийната сигурност, подкрепата за Украйна и последствията за Европа в контекста на войната в Иран“, заяви той.

Борисов допълни, че ГЕРБ ще работи за институционалната устойчивост и за намирането на гаранции за икономическото развитие на България.

„ГЕРБ ще продължи да работи и безусловно за гарантирането на евроатлантическата ориентация на страната, финансовата стабилност и възстановяването на доверието в държавността“, завършва поста си Бойко Борисов.