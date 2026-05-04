СЗО успокои, че няма опасност от бързо разпространение на хантавирус, след смъртта на трима на круизен кораб

От Световната здравна организация (СЗО) заявиха, че рискът за широката общественост е нисък и няма нужда от паника, след като трима души починаха, а други трима бяха заразени с хантавирус на борда на круизен кораб в Атлантическия океан, съобщи “Ройтерс”. Круизният кораб е отплавал от Аржентина преди около 3 седмици с приблизително 150 пътници на борда.

Нидерландската компания Oceanwide Expeditions пък съобщи, че се справя със „сериозна медицинска ситуация“ на кораба „Хондиус“, който се намира край Кабо Верде.

„Рискът за широката общественост остава нисък. Няма нужда от паника или ограничения за пътуване“, каза регионалният директор на СЗО за Европа Ханс Клуге. Той уточни, че организацията е предприела спешни действия, за да спре в зародиш предполагаемото огнище на заразата и работи със засегнатите страни за осигуряване на медицинска помощ, евакуация, разследвания и оценка на риска за здравето на хората.

Ханс Клуге

Към момента един от заразените пътници-британски гражданин, се лекува в интензивно отделение в Южна Африка.

Хантавирусът може да причини треска и тежки респираторни заболявания при хората. Заразяването обикновено става чрез контакт с урина, екскременти или слюнка на заразени гризачи. Предаването от човек на човек е рядко.