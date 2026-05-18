МРРБ спира всякакви плащания за строителство по старата методика

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви в ефира на „Нова телевизия“, че в края на миналата година правителството на Росен Желязков е одобрило методика за индексиране на вече изплатени авансови средства по държавни проекти.

По думите му става въпрос за пари, които предварително са били преведени и по принцип вече е трябвало да бъдат вложени в изпълнението на съответните обекти. Според Шишков няма логика тези суми да бъдат актуализирани заради инфлацията, след като средствата вече са били изплатени.

„Методиката се отнася за всички аванси, дори за платените за магистрала „Хемус“ през 2018-2019 година (..) Спираме всякакви плащания по тази методика. Когато даваш аванс и нямаш готовност да започнеш да строиш, е едно. Когато даваш аванс и имаш възможност да започнеш да строиш на другия ден, е съвсем различно”, подчерта той.

Новите министри един след друг обявиха, че временно замразяват плащанията по обществени поръчки и договори, за да направят ревизия на разходите.

„В строителството са превеждани предварително пари за обекти, които дори нямат проекти, какъвто е случаят и с отсечки от „Хемус“. Такъв е и пътят Монтана – Видин, който трябваше да е построен 2014 г.“, посочи Шишков.

Министърът коментира и наводнената отсечка от магистрала „Хемус“, след репортажи, които показаха как върху асфалта се излива кална вода от канавка. „Това не е погрешно, а направо незаконосъобразно технически решение – не е там мястото на тази канавка“, категоричен е Шишков. Той ще се запознае днес с проектите, за да види кой не си е свършил работата и кой е отговорен – дали е грешка на проектанта и „затваряне на очите“ на надзора, или към виновните трябва да се добави и строителят, ако си е позволил отклонение от проекта.

Наводненият участък е „ново строителство“. Той е част от първия лот на магистралата, започнат през 2018 г. и завършен в края на 2025 година.