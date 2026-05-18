Фондация „Радостина Константинова“ връчва приза „Дигитален глас“ в клуб „Перото“

Радостина Константинова

Фондация „Радостина Константинова“ ще обяви победителите в конкурса „Дигитален глас“ в 19.00 часа, в литературен клуб „Перото“ в София, съобщават от екипа на фондацията. В него са участвали студенти от Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ “Св. Климент Охридски“, от Катедра „Медии и обществени комуникации“ в УНСС и от Департамент „Медии и комуникации“ в Нов български университет.

Фондацията е създадена на 11 май 2011 година – рожденият ден на журналистката Радостина Константинова – от нейни близки и колеги. През годините основната цел на фондацията е била да насърчава обективната разследваща журналистика в България, като отличава колеги за журналистическо разследване. Тя връчва и стипендии на студенти от Факултета по журналистика от Софийския университет, който Радостина Константинова е завършила.

Миналата година, на церемонията по обявяването на спечелилия стипендията, един от членовете на Управителния съвет на фондацията – бившият генерален директор на БНР Валерий Тодоров – обяви, че от следващата година конкурсът ще се отвори и към други студенти по журналистика.

