Тази седмица Министерският съвет ще създаде организация за домакинството на „Евровизия“ през 2027 г.

Министерският съвет ще започне още тази седмица подготовката за домакинството на „Евровизия“ в България. Това съобщи министърът на културата Евтим Милошев в предаването „Денят започва“ по Българска национална телевизия. След победата на Дара с песента „Bangaranga“, страната ни ще бъде домакин на конкурса през 2027 година.

По думите на Милошев България има потенциал да организира музикалното събитие на много високо ниво. Той подчерта, че предстои работа по избора на град-домакин, сигурността, логистиката, рекламата и цялостната организация на конкурса. „Българското домакинство на „Евровизия“ ще бъде на нивото, на което беше австрийското“, подчерта Милошев.

Министърът отбеляза още, че „Евровизия“ е отлична възможност България да популяризира своята култура и туризъм пред европейската и световната аудитория.

В интервюто си Милошев коментира и интереса на Пловдив, Варна и Бургас да приемат конкурса. Той посочи, че София остава основен фаворит заради инфраструктурата и възможностите си, но подчерта, че интересът на останалите големи градове е положителен знак. Според него всички варианти трябва да бъдат внимателно разгледани преди да се вземе окончателно решение.

Милошев обясни още, че основната организация на конкурса ще бъде координирана от Българска национална телевизия, а ролята на държавата ще бъде да осигури ясна координация между институциите. Той съобщи, че генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова още днес ще посети Министерството на културата за първоначални разговори, свързани с домакинството на музикалния форум.