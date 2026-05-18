Премиерът назначи още 4 заместник-министри

Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени още 4 нови заместник-министри. Те ще заемат постовете си в транспортното, социалното, регионалното и външното министерство.

Анна Стоянова Михнева-Натова става заместник-министър на Георги Пеев в Министерството на транспорта и съобщенията. Тя е била генерален директор на „Пристанищна инфраструктура“.

В Министерството на регионалното развитие и благоустройство за заместник-

министър на Иван Шишков е назначена Павлета Руменова Пеловска – тя е член на Камарата на архитектите в България и е представител на бизнеса – с компания в сферата на проектирането, строителството на жилищни и нежилищни сгради и обекти.

Постът заместник-министър на Наталия Ефремова в Министерството на труда и социалната политика поема Данаил Недков Русев, който е бил старши експерт във ведомството.

В Министерството на външните работи заместник-министър на Велислава Петрова става Христо Стефанов Полендаков, който е бил извънреден посланик в Унгария.