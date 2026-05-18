СЗО обяви извънредна международна ситуация заради епидемия от ебола в Конго и Уганда

Световната здравна организация (СЗО) обяви епидемията от ебола в Демократична република Конго и Уганда за извънредна ситуация в областта на общественото здраве с международно значение, след като най-малко 80 смъртни случая бяха свързани със заболяването.

Според СЗО огнището, причинено от вируса Bundibugyo, все още не покрива критериите за пандемия, но съществува висок риск заразата да се разпространи и в други държави от региона.

Към неделя в Конго са регистрирани 246 предполагаеми случая, осем лабораторно потвърдени инфекции и 80 смъртни случая.

Организацията препоръча на държавите да засилят контрола по границите, да активират механизмите си за извънредни ситуации и да извършват проверки по основните транспортни маршрути.

Четете още: Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за нова миграционна криза