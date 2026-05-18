РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

В НЗОК с ден на отворените врати – осигуряват достъп до пациентското досие

НЗОК, От НЗОК заявиха, че нямат право да регулират цените на скъпите лекарства

Национален ден на отворените врати ще се състои в НЗОК – Националната здравноосигурителна каса и в районните ѝ подразделения. Инициативата е част от информационна кампания „Здравната каса за теб“.

Посетителите ще могат да разговарят лично с управителя и подуправителя на Касата, с директорите на дирекции и специалисти по райони.

Ще бъде осигурена и възможност за сдвояване на мобилните устройства на присъстващите с приложението „еЗдраве„, което дава достъп до електронното пациентско досие.

При последния случай, в който общественото внимание беше фокусирано върху НЗОК, бяха данни, изнесените от Здравното министерство, че 7 държавни болници са купували едни и същи лекарства със сериозна ценова разлика – в един от случаите до 16 пъти. Тогава от НЗОК обясниха, че не регулират ценообразуването и процедурите, при които се договарят цените на неразрешените и нерегистрирани в страната лекарства.

Финансирането на лечението на лица до 18 години за дейности, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, се осъществява чрез трансфер от Министерството на здравеопазването към Касата, а механизмът за тяхното изразходване е нормативно регламентиран от здравното ведомство”, уточниха тогава от Здравната каса.

НЗОК неведнъж е изисквала проверки на ценообразуването на лекарствените продукти от компетентните институции и ще продължи да подкрепя усилията за повишаване на прозрачността и ефективността при разходването на публични средства”, подчертаха от институцията.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Наложи ли ви се да промените навиците си за пазаруване заради високите цени?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.