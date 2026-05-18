В НЗОК с ден на отворените врати – осигуряват достъп до пациентското досие

Национален ден на отворените врати ще се състои в НЗОК – Националната здравноосигурителна каса и в районните ѝ подразделения. Инициативата е част от информационна кампания „Здравната каса за теб“.

Посетителите ще могат да разговарят лично с управителя и подуправителя на Касата, с директорите на дирекции и специалисти по райони.

Ще бъде осигурена и възможност за сдвояване на мобилните устройства на присъстващите с приложението „еЗдраве„, което дава достъп до електронното пациентско досие.

При последния случай, в който общественото внимание беше фокусирано върху НЗОК, бяха данни, изнесените от Здравното министерство, че 7 държавни болници са купували едни и същи лекарства със сериозна ценова разлика – в един от случаите до 16 пъти. Тогава от НЗОК обясниха, че не регулират ценообразуването и процедурите, при които се договарят цените на неразрешените и нерегистрирани в страната лекарства.

“Финансирането на лечението на лица до 18 години за дейности, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, се осъществява чрез трансфер от Министерството на здравеопазването към Касата, а механизмът за тяхното изразходване е нормативно регламентиран от здравното ведомство”, уточниха тогава от Здравната каса.

“НЗОК неведнъж е изисквала проверки на ценообразуването на лекарствените продукти от компетентните институции и ще продължи да подкрепя усилията за повишаване на прозрачността и ефективността при разходването на публични средства”, подчертаха от институцията.